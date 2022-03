– Viktig å konkretisere behova

Det er svært viktig å få på plass ein detaljert og oppdatert oversikt over behova for rassikring, meiner Nasjonal rassikringsgruppe, som har møtt alle landets fylkesordførarar. Behovet er berekna til 70 milliardar kroner. Randi Frisvoll frå KrF, som og er Møre og Romsdal sin representant i gruppa, seier ei konkretisering av behova er viktig for at pengane skal gå til dei mest rasutsette områda.