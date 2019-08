– Viktig å få ordføreren i Ålesund

Det blir viktig for Høyre å få ordføreren i den nye storkommunen Ålesund etter valget. Det sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte Ålesund i dag. Ålesund og fire andre kommuner har slått seg sammen til en felles kommune, og kampen om å få ordføreren i den nye kommunen kan bli spennende. I nåværende Ålesund hadde Høyre ordføreren i perioden 1999-2015, men Ap overtok i 2015. Solberg mener også at Høyre bør ha en ambisjon om å bli størst i fylkestingsvalget i Møre og Romsdal. Statsministeren avsluttet sitt besøk i Ålesund med et partitreff i Brosundet.