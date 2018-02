– Viktig å få ordføreren i Ålesund

– Det er et viktig mål for Høyre å vinne tilbake ordføreren i Ålesund, sier fylkesleder Dag Olav Tennfjord. Høyre startet fylkesårsmøtet i dag. Kommunevalget i 2019 blir det første etter at Skodje, Ørskog, Sandøy og Haram er blitt en del av storkommunen Ålesund. Tennfjord som er ordfører i Skodje, sier han er motivert som ordførerkandidat dersom han blir spurt av nominasjonskomiteen. Han mener stortingsvalget i 2017 gir god grunn til opitmisme for Høyre.