– Viktig å få ordføreren

– For Høyre er det svært viktig å få ordføreren i den nye storkommunen Ålesund, sier ordførerkandidaten Dag Olav Tennfjord (bildet). Ålesund er blinket ut som et viktig mål for Høyre sentralt. Høyre hadde ordføreren i Ålesund fra 1999 til 2015, men for fire år siden gjorde Arbeiderpartiet et brakvalg med 36 prosent og fikk ordføreren etter valget. Ordfører Eva Vinje Aurdal sier at hun og Arbeiderpartiet ønsker å videreføre arbeidet med å utvikle Ålesund. Sammenslåinga med de fire nabokommunene gjør at Senterpartiet får langt større oppslutning i Ålesund og ordførerkandidat Vebjørn Krogsæther tror partiet vil komme i vippeposisjon etter valget.