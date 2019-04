– Viking Sky kan verke positivt

Skipsagent Geir Gjørva i Geiranger Cruise Handling trur erfaringane etter Viking Sky-dramatikken kan verke positivt. Både det at mannskapet handterte dette godt og at mottaksapparatet i vesle Norge fungerte så bra på land, gjer at passasjerane vil spre dette vidare, seier Gjørva. Han trur ikkje hendinga framover vil skremme turistane frå å velje cruise i Fjord-Norge.