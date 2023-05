– Vi vil beholde Ada

Lyon-trener Sonia Bompastor er krystallklar på at klubben ikke har noen planer om å gi slipp på Ada Stolsmo Hegerberg fra Sunndalsøra.

Den norske landslagsstjernen har kontrakt med den franske storklubben fram til sommeren 2024. For en tid tilbake rapporterte spanske medier som Marca og Sport om at Barcelona skal ha vist interesse for spissen fra Sunndalsøra.

– Hun er en leder, en som vil vinne, en målscorer, hun har et vinner-DNA. Vi har Ada, og vi vil beholde henne. Framtiden hennes er hos oss, sier Bompastor. Uttalelsene er gjengitt av olympique-et-lyonnais.com.