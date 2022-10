– Vi står i en svært krevende situasjon

Fungerande fylkeskommunedirektør Gunn Randi Seim seier at 2023 blir eit svært krevande år for Møre og Romsdal fylkeskommune

Driftskontraktane på ferje, båt, buss og fylkesvegar er blitt 235 millionar kroner dyrare.

Under innleiinga av fylkestinget i formiddag tok Seime til orde for å utsette alle investeringar som ikkje er igangsatt eller der det ikkje er inngått kontraktar. Det er særlig innanfor samferdsel at det blir varsla kutt i drifta.

Disposisjonsfondet har krympa, gjelda er høg og det blir svært krevande å oppnå gode nettoresultat i åra som kjem, seier økonomisjef Geir Fjørtoft