– Vi skyver ikke ansvaret fra oss

Det er Idar Kreutzer i Finans Norge som advarer NHO mot å la myndighetene få for stort ansvar for å gjennomføre «det grønne skiftet». Det skal føre til mindre utslipp til naturen og dermed hindre større klimaendringer.

Direktør Idar Kreutzer i Finans Norge advarer mot å la myndighetene være alene i førersetet når det gjelder det grønne skiftet Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Enig og uenig

Tore Ulstein forstår budskapet til Kreutzer og er enig i at det er viktig å ha et sterkt og målrettet fokus på grønn teknologi, grønne bedrifter, grønne investeringer og grønne markeder, men tilbakeviser at bedriftene ikke har nok fokus.

– Vi jobber med dette hver dag, sier Tore Ulstein som også er visekonsernsjef i Ulsteingruppen i Ulstein. Vi har allerede fått til mye og er veldig opptatt av innovasjon.

«Made in Norway»

I dag har NHO sin store årskonferanse i Oslo. Temaet er «Made in Norway- på jobb for en gønnn fremtid ». Ulstein sier at dette viser at bedriftene tar alt som har med utslipp å gjøre, alvorlig.

– Jeg tror ikke olje- og gass-alderen er på hell, men vi skal jobbe for å få til en enda bedre balanse, sier NHO-presidenten. Han mener myndighetene kan gjøre mye også. Blant annet er det viktig at der finnes markeder for det som kommer av nye ting. Her kan myndighetene hjelpe til ved for å eksempel å bruke avgiftspolitikken slik det er gjort med elbilene.

