– Vi skal kjempe i mot Møreaksen

Frp vil kjempe i mot at Møreaksen blir realisert, sier partiets andrekandidat til stortingsvalget Frank Sve. I dag ble det klart at regjeringen legger inn Møreaksen i Nasjonal transportplan med forventet byggestart i 2023/2024. Møreaksen vil gi fergefri forbindelse mellom Ålesund og Molde med en lang undersjøisk tunnel. Selv om regjeringa får flertall for Møreaksen så er Sve overbevist om at dette ikke blir bygget. NTP er bare en plan, det er de årlige bevilgningene over statsbudsjettet som er avgjørende, sier Sve. Han tror dette blir en god valgkampsak for partiet i Møre og Romsdal.