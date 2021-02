– Vi risikerer sammenbrudd

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, mener risikoen er stor for sammenbrudd i fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal hvis Stortinget krever at Høie instruerer gjenåpning av føden i Kristiansund, uten forbehold. Det skriver rbnett. Dahl reagerer også på at innstillinga fra helsekomiteen kun gjelder fødetilbud i Kristiansund. Molde nevnes ikke.