– Vi prøver å ta beslutninger som er til beste for pasientene

Etter flere år som ansatt i helseforetaket tok han i 2015 over som administrerende direktør. Espen Remme sier at 2016 har vært et fantastisk år for han som direktør.

– Jeg har fått sett hvordan organisasjonen jobber med behandling, oppfølging, kompetansebygging, og hvordan dyktige fagfolk er opptatt av å gi pasienter så godt tilbud som mulig. Jeg stolt over å få være direktør for en så flott organisasjon.

For det er en stor oppgave å passe på at alle de 265 000 innbyggerne i fylket har et godt helsetilbud. Han har ansvaret for fylkets største arbeidsplass, en diger organisasjon vi alle på et eller annet tidspunkt har behov for å få hjelp ifra. Og direktøren legger ikke skjul på at jobben kan være krevende.

– Det som er krevende er å stå i vanskelige valg, og prioriteringer. Behandlinger som skal gis eller ikke gis, og ofte kommer det opp sterke interessekamper rundt dette.

Han husker godt spesielt ett møte han hadde da han var rundt for å prate med ansatte på de forskjellige avdelingene.

– En av legene fikk tårer i øynene da han fortalte hvor dårlig ultralydapparatet var. Han ville gjøre en bedre jobb. Det sier noe om engasjementet som fagfolkene våre har. Det gjør noe med deg.

– Når du da må spare og si nei?

Å få åpne ny hørselsentral er en kjekk del av jobben. Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

– Det er ubehagelig. Vi ønsker å omstille og legge til rette. Men vi vet at selv i velferdsstaten er det krevende med prioriteringer.

– Men vi prøver å treffe beslutninger som er best for pasientene, og for å gi best mulig helse til befolkningen. Å huske det hjelper på de tøffe beslutningene også.

– Viktig å trekke frem alle som får god hjelp

I romjula får han fred til å slappe av og reflekterer over ting han ellers ikke har tid til. For han vet at mange hundre medarbeidere står på for at helsevesenet skal være klart til å ta imot dem som måtte trenge det.

I romjula klarer han å slappe av, vel vitende om at kollegene er på jobb for å passe på. Foto: Remi Sagen / NRK

– Når man vet det klarer man å senke skuldrene, sier han.

I 2017 skal arbeidet med det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, og det medisinske senteret i Kristiansund, fortsette. I tillegg skal en utviklingsplan for sjukehusene i Ålesund og i Volda lages.

– Det må håndteres på en god måte. Det er helt sentralt. Vi skal representere tryggheten og tilliten som folk skal ha til oss for å ta vare på helsa si.

– Det kan være krevende, men jeg bruker å minne oss på det internt, at hver eneste dag får mange hundre, kanskje tusen, gode tjenester av engasjerte fagfolk hos oss. Det er viktig å trekke frem. Og så er det noen store saker man leser om i media som ikke alltid er like lette. Men å minne oss på det vi får til er viktig.

Selv har han en familie som passer på at han får tid til å pleie egen helse også.

– De tar meg med på «Stikk ut» turer. Å ta ansvar for egen trening og helse det tror jeg er sjelebot. Man får gjøre så godt man kan, noe bedre kan man ikke gjøre, sier Remme.