– Vi møtte et bedre lag

Molde-trener Helle Thomsen sier at Fredrikstad vant fortjent. Molde tapte 20–23 i kvartfinalen i håndball-NM. – Jeg hadde selvfølgelig håpet på at vi skulle vinne, men jeg synes Fredrikstad hadde et godt lag. De vant helt rettferdig. Vi møtte et bedre lag, sier Thomsen.