– Vi meiner alvor

I dag skal dei folkevalde i Gjemnes kommune ta stilling til om dei vil kutte alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal. Oppseiinga kjem som ein reaksjon på helseføretaket si nedlegging av fødetilbodet i Kristiansund. Det er Nordmøre regionråd som har kome opp med det dramatiske forslaget. Nestleiar i rådet, Ingrid Ovidie Rangønes, seier det er viktig at Nordmøre no står samla. – Dette er eit kjempesterkt signal til helseføretaket, Helse Midt og helseministeren om at Nordmøre no meiner alvor, seier Rangønes til NRK. Innan 9. mai skal alle dei ni medlemskommunane ha hatt saka oppe til diskusjon i kommunestyret.