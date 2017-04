– Vi må utnytte at vi er verdensledende på levende fjorder

Reiselivet har i dag i underkant av 180 000 årsverk.

– Den forventede økningen skyldes ikke minst fjordene på vestlandet, sier direktør Dag Jarle Aksnes i NCE Turisme Fjord-Norge.

Han er nokså sikker på at anslaget stemmer, og mener dessuten at utviklingen de siste årene tyder på at dette er et moderat anslag.

NVE Turisme Fjord-Norge og Dag Jarle Aksnes mener det er all grunn til å være optimist på reiselivsnæringens vegne. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Vi har en oppmerksomhet ute i verden, der folk vil se naturen vår og disse fjordene som er helt unike.

Nå arbeider reiselivet for at disse fjordene skal bli en av verdens mest attraktive reisemål.

– Det vi er verdensledende på er geografien vår, og innpakningen. Vi har levende fjorder der det bor folk og der det er aktivitet, alt på ett sted.

Alaska, New Zealand og Chile har også vakre fjorder, men det bor jo ikke et menneske der.

Mer samarbeid og utvidet sesong

Stikkordet samarbeid har vært brukt i reiselivssammenheng før, og blir trukket fram igjen.

Dette er en av nøklene til suksess, men da må reiselivsnæringen kjenne sin besøkelsestid og samarbeide mer.

– Vi må sjekke hverandre litt mer, ta noen bilder, og utfordre oss selv på samme måte som når vi er ute.

Torunn Dyrkorn og Visit Nordvest arbeider for å utvide sesongen. Foto: Roar Strøm / NRK

Assisterende reiselivsdirektør Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest har 19 kommuner og 190 bedrifter med på laget.

Hun mener en utvidelse av sesongen for allerede eksisterende reisemål, samt utvikle nye produkt, er viktige utfordringer.

– Ta tak i det vi har, gjøre det tilgjengelig, og ta betalt for fisketurer, sykkelturer og vandringer og sette dette i system.

Sykkeltur på vintervei

For å få en helårssesong er det foreløpig satt fokus på vår og høst, men på sikt er også vinterturisme noe det blir jobbet med.

Ski eller sykkel, vintertilbudet kan være så mangt, mener reiselivsnæringen. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

– Vi har jo allerede noen aktører som driver topptur-turisme, og ski og andre vinteraktiviteter gir oss utrolige muligheter.

Og for vår og høst blir Norge mer og mer sett på som et aktuelt sykkelreisemål, sier Dyrkorn.

Aksnes følger opp, og kan se det hele for seg.

– Tenk deg en vakker høst- eller vinterdag å sykle Nasjonal turistveier. Det er en verdensopplevelse som kommer.

Men vi har arbeid å gjøre. For selv om vi har veiene mangler vi operatørene som tør å utdanne guider og å investere i helårsutstyr- og sykler. Men dette arbeidet har startet.