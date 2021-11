– Vi må unngå at det skjer igjen

Krematoriet i Kristiansund har vært ute av drift i flere uker at kraftig regnvær førte til vanninntrengning i kjelleren. Nå må alle som skal kremeres enten sendes til Ålesund eller Trondheim.

For rundt ett år siden oppstod en lignende situasjon, og kirkeverge Mildrid Fiske sier de nå må ha en grundig prosess for å hindre at det skjer igjen.