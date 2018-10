– Vi må søke mot Ap og Sp

KrF må søke mot de partiene som ligger nærmest sentrum, sa stortingsrepresentant Tore Storehaug som innledet under fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF på Vestnes i dag. Storehaug mener KrF må sondere muligheten for regjeringssamarbeid med Ap og Sp fordi det gir mest rom for KrF sin politikk. Han sa at KrF har hatt gjennomslag i en rekke saker i opposisjon, men det har ikke gitt noe uttelling.