– Vi må sette et fotavtrykk

Nestlederen i KrF, Olaug Bollestad, sa under fylkesårsmøtet på Vestnes at partiet må avsette et fotavtrykk, og at KrF undersøke muligheten for å få til dette som en del av Erna Solberg regjering. Bollestad snakket blant annet om kontantstøtte og tidlig ultralyd og listet opp flere saker der hun mente at KrF har fått gjennomslag sammen med den nåværende regjering. Bollestad sa at uansett vegvalg må KrF reise sin egen fane.