– Vi må leggje større vekt på kva elevane kan

Det bør vere større rom for at elevar som søker yrkesfag blit vurderte ut frå kva dei kan, ikkje berre karakter, seier leiar i utdanningsutvalet, Per Ivar Lied frå Senterpartiet.

Neste veke kjem saka opp i utvalet. Lied seier fangst- og fiske og helse- og sosialfag kan vere slike fag.

– Det er viktig å få med oss dei som kan mykje og ønskjer å bruke erfaringa, men kanskje ikkje har så sterke karakterar, seier Lied.