– Vi må jobbe for å unngå konkursar

– Vi må jobbe så hardt vi kan for å unngå konkursar som følge av koronakrisa. Det seier stortingsrepresentant Helge Orten frå Høgre. Han meiner at offshorereiarlaga er spesielt utsett. – Vi har knapt opplevd ei så tøff krise som no og det er ein risiko for at selskap kan gå konkurs. Samtidig må vi gjere kva vi kan for å prøve å motverke det og sørge for at desse næringane består, seier Orten.