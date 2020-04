– Vi må ha tydelige retningslinjer

Generalsekretær Morten Harry Rolstad i Tannlegeforeningen ber om at myndighetene prioriterer smittevern når tannlegene åpner dørene igjen på mandag. Retningslinjene for smittevern er ikke klare ennå, og Rolsdat sier at disse må være tydelige og ikke gi rom for tolkning. Han mener at tannlegene må ha nok smittevernutstyr for å kunne følge kravene