– Vi må ha kontroll over kostnadene

Lederen i Stortingets transportkomitè, Helge Orten (H), mener det blir viktig å få kontroll over kostnadene på de samferdselsprosjektene som ligger inne i Nasjonal transportplan. Til Aftenposten i dag sa samferdselsminister Knut Arild Hareide at han mente at NTP var urealistisk og at prosjekter på såkalte sikker plass kan forsvinne ut eller bli utsatt på ubestemt tid. Flere av de store vegprosjektene i Fergefri E39 på Vestlandet er i følge avisa blant de som ligger dårlig an. Men Orten mener det er fullt mulig å realisere vegprosjektene i Møre og Romsdal som ligger i Nasjonal transportplan.