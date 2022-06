– Vi må få tilbake ei sak som har truverde

Fylkesadministrasjonen må rydde opp og kome tilbake til politikarane med ei sak om Norsk Bærekraftsenter som har truverde, ikkje berre ein pynta versjon. Det seier Høgre-politikar Heidi Nakken.

Satsinga har blitt svært omstridd fordi det er mykje som er uklart kring etablering av Norsk Bærekraftsenter. No har fylkestinget vedtatt å utsette saka til september.

Nakken meiner saka har blitt eit omdømeproblem og peikar på at det er for mange lause tråder og ein for dårleg forankra forretningsplan.

– Det må også vere ein selskapsform som involverer akademia og vi må klare å få det beste ut av samarbeidet mellom dei tre byane i denne saka, seier Nakken.