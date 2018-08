– Vi må bli meir aktive

– Det må bli enda lettare for folk å velje sykling og gåing enn bilkøyring, seier Petter Jenset, rådgivar for folkehelse og friluftsliv i fylket. Han viser til ein nasjonal undersøking som viser at befolkninga totalt sett er mindre aktive enn før. – Hverdagsaktiviteten må opp. Vi må gå til skulen og sykle til jobben, seier Jenset.