– Vi kommer ikke til å gi oss i kampen mot formuesskatten

Fungerende regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Espen Remme, er glad for at regjeringspartiene ikke gikk med på å øke skattene i forhandlingene om statsbudsjettet.

NHO var kritisk til innføring av grunnrenteskatten for havbruk og har i mange år kjempa mot formuesskatten uten at det ha gitt resultater under den nåværende regjeringa.

Men Espen Remme tror ikke at næringslivet taler for døve ører i skattespørsmål. – Jeg tror det nytter å si i fra.

NHO kommer ikke til å gi seg i kampen mot formuesskatten, sier Remme som mener denne skatten er ødeleggende for veksten og verdiskapninga.