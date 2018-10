– Vi har store problemer med å tolke fjellet

Bevegelsene er ennå store i fjellpartiet Veslemannen. 15 cm i døgnet i øvre del og 2–3 cm i døgn i nedre del.

– Vi hadde adskillig høyere hastighet i går, men hastigheten er fremdeles høy og det er meldt at det kan komme noe regn i kveld. Derfor opprettholder vi rødt farenivå, sier Kars Harald Blikra, geolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Dette er snø og kuling i fjellet og det gjør det vanskelig å ta nøyaktige målinger.

– Snø og vind gjør at vi får en del støy på målingene våre. Det er noe ullent for oss, men det er sannsynlig at det forblir rødt farenivå helt til i morgen, sier Blikra.

Sliter med å tolke fjellet

Dette er sjette gang det er rødt farenivå i høst. Bevegelsene har blitt større og større denne høsten, før det har flatet litt ut den siste tiden, viser NVEs målinger

– Vi har store problemer med å tolke dette fjellområdet, siden det er så store bevegelser i mange perioder, men likevel går det ikke noe n store ras, sier Blikra.

NVE har fått opp et kamera som tar bilde hver time og det fanger opp bevegelser mellom hvert bilde.

– Vi ser at området står og stanger mot et parti. Det er en sterk geologisk struktur som holder fjellpartiet på plass i nedre del. Vi prøver å forstå mer av geologien der oppe fungerer. Det kan bety mye for når vi varsler rødt farenivå blant annet, sier Blikra.

Et av punktene i fjellpartiet har beveget seg seks meter siden august.

– Det er overraskende at det likevel ikke raser. Den spesiell geologi i nedre del som er årsaken, den motstår alt og må knuses ganske mye før den gir deg, sier Blikra.

Økt sjanse for et større skred

Hele området er blitt mer aktivt denne høsten og det er mindre forskjell mellom bevegelsene i øvre og nedre del.

– Det et betyr at det er mer sjanse for et større skred. Derfor er det viktig å få mest mulig kunnskap om geologien i fjellet, sier Blikra.

Det er en gruppe på seks geologer som jobber med Veslemannen. De begynner å bli slitne.

– Det er slitsomt, siden det har vart så lenge. Men det er klart at det er enda mer slitsomt for beboerne som er evakuert, så vi skal være litt forsiktige med å klage, sier Blikra.

Selv om Veslemannen begynner å slite på geologene, har de også lært mye interessant.

– Vi har lært vanvittig mye av dette fjellet, kunnskap vi kan dra nytte av på andre fjell senere. I tillegg har det vært mye lærdom å hente også for dem som jobber med beredskap, sier Blikra.

