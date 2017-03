– Vi har nådd en smertegrense i forhold til Frp

I VG onsdag sier Skei Grande at Venstre vil felle en Høyre/Frp regjering etter stortingsvalget i høst, og at det er uaktuelt å støtte en regjering der Frp er med.

– Det gjør litt vondt i Venstre-sjela

Dette er i tråd med de rådene som Venstre-lederen har fått fra lokallagene i partiet, påpeker Gunn Berit Gjerde.

– Vi har nådd en smertegrense med Frp i regjering. Det er så langt unna de verdiene vi står for både innenfor innvandring og miljø at det gjør litt for vondt for Venstre-sjela, sier Gunn Berit Gjerde.

Både Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide har gjort det klart at de ønsker en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Venstre vil ha økt politisk innflytelse gjennom å sitte i regjering. Det er et standpunkt som vil få full tilslutning på Venstres landsmøte i Ålesund i helga.

Vil ikke spekulere i andre muligheter

Pål Farstad representerer Venstre i Stortingets næringskomite. Foto: Trond Vestre / NRK

Men dette er samtidig et alternativ som Frp vil avvise, og det vil kunne slå beina under realismen i et høyre-sentrum alternativ etter valget. En diskusjon om det finnes en plan B eller plan C er det få i Venstre som ønsker å gå inn i nå.

– Vår plan er å gå til valg på en regjering der disse tre partiene er med. Det er det vi forholder oss til og så spekulerer vi ikke i andre muligheter, sier stortingsrepresentant Pål Farstad.

– Men kan denne situasjonen bli vanskelig for dere?

– Ja, det kan den jo bli. Det er velgerne som bestemmer, men gjør Venstre et godt valg så er det grunnlag for den løsningen vi går inn for.

Må bli flinkere til å feire

Etter stortingsvalget i 2013 dannet Høyre og Frp regjering med Venstre og KrF som samarbeidspartnere. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Venstres ledere har i de siste ukene vært opptatt av å få frem at Venstre har oppnådd mye i samarbeidet med regjeringa. Samferdselspolitikeren Abid Raja er en av dem som har oppfordret Venstre til å framsnakke de seirene Venstre har vunnet i samarbeidet med Høyre og Frp.

Gunn Berit Gjerde er enig i at Venstre må bli flinkere til å få frem de politiske gevinstene partiet klarer å oppnå.

– Venstre har fått mange seire i denne perioden. Det er ikke alltid like lett å få det frem. Noe av grunnen er at vi ikke er flinke nok til å feire seire. Samtidig er det ikke så lett for et lite parti å nå frem i media når det skjer store ting. Men vi bør bli mye flinkere til å legge en strategi for dette, sier Gunn Berit Gjerde.