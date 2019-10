– Vi har lagt lista høyt

– Det er ingen tvil om at vi har lagt lista høyt, sier Tore Johan Øvstebø (KrF) om flertallspartienes politiske plattform i den nye storkommunen Ålesund. Flertallet som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, SV, MDG og Venstre la frem en felles politisk plattform i dag. Ambisjonene er å komme i gang med bygging av seks skoler, Osane flerbrukshall og Hatlehol kirke. Øvstebø tror det kan bli vanskelig uten eiendomsskatt. Flertallet vil realisere bypakken. For å nå målsetningene om 60 prosent utslippskutt innen 2030 skal det utarbeides et klimabudsjett og - regnskap.