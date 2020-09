– Vi har kommet på etterskudd

Koronapandemien har ført til at Ålesund kommune har kommet på etterskudd i arbeidet med bygge den nye storkommunen. Det sa kommunedirektør Astrid Eidsvik i starten av dagens kommunestyremøte. Pandemien har gjort det vanskelig å holde et sterkt nok fokus på å bygge kultur, sa Eidsvik. Den økonomiske situasjonen er krevende, og mange ansatte er frustrert. Eidsvik sa at den største utfordringen har vært å gi de ansatte god nok informasjon om at kommunen må ha en bærekraftig økonomi. Men hun ga ros til den jobben de ansatte i kommunen gjør. Eidsvik redegjorde også for de prosessene som kommunen er i gang med, og prosesser kommunen skal sette i gang.