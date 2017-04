– Vi har ikke feid uenigheten under teppet

Før Venstres landsmøte som holdes i Ålesund i helga, fikk partileder Trine Skei Grande sterk motbør fra flere Venstre-politikere på grunn av uttalelsene i VG om at hun vil felle en Høyre/Frp regjering etter valget.

I tillegg fikk Venstre en rekordlav oppslutning i målingen som Norstat gjorde for avisen Vårt Land. Her fikk Venstre bare 2,7 prosent, noe som er langt under sperregrensa som partiet trenger for å få utjamningsmandater

Men da landsmøtesalen ble åpnet og delegatene fant sine plasser fredag ettermiddag var all krangling og strid lagt til side og stemningen steg raskt.

Jubel og trampeklapp

Trine Skei Grande åpnet landsmøtet med sin tale og ble møtt med jubel og trampeklapp.

– Både Trine Skei Grandes tale og de diskusjonene som pågår viser at det ikke er noen tvil om at landsmøtet står samlet om det som er hovedmålet, nemlig at de tre partiene Høyre, Venstre og KrF skal danne regjering etter valget, sier Pål Farstad.

Snakket om resultatene

Partileder Trine Skei Grande ble møtte med jubel og trampeklapp under landsmøtet i Ålesund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Partileder Trine Skei Grande hadde fokus på hva Venstre hadde oppnådd i samarbeidet med regjeringen Solberg, og snakket lite om problemene og frustrasjonene som dette samarbeidet har skapt.

– Ja, man kan bli sliten, man kan bli oppgitt og lei. Men det var jo verd det. Vi oppnådde resultater. Og det gir energi. Og den som tror at jeg er for sliten til å drive valgkamp, for sliten til å vinne valg, ja, den skal få bite i seg ordene, sa en offensiv Trine Skei Grande i talen sin.

Kjemper for mandatet

Pål Farstad må kjempe en tøff kamp for holde stortingsmandatet i Møre og Romsdal. I 2013 kom Farstad inn på utjamningsmandatet. Skal han gjenta suksessen må Venstre både klare sperregrensa på fire prosent, og samtidig gjøre et godt valg i Møre og Romsdal.

Det forutsetter blant annet at partiet klarer å stå samlet, men Farstad avviser at landsmøtet har feid strid og uenighet under teppet.

– Nei, vet du hva, det synes jeg ikke. Det er fullt mulig for hvem som helst å fremme klare synspunkter når vi nå er samlet til landsmøtet, sier Pål Farstad.