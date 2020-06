– Vi har gjort det vi skulle

De fire politipatruljene som torsdag dro til Haramsøya for å snakke med aksjonistene dro i 13:30-tiden fra stedet. Operasjonsleder i politiet Tor André Gram Franck, sier at politiet har fått gjort det de kom til øya for å gjøre, nemlig å pålegge akjsonistene å flytte seg. Siden aksjonistene ikke fulgte pålegget vil de ifølge operasjonslederen bli anmeldt. – Så er det opp til jurist å vurdere veien videre, sier Gram Franck.