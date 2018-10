– Vi har forståelse for det

Seksjonsleder i NVE, Lars Blikra, sier at de har forståelse for at fjellet Mannen skaper stress og uro for lokalsamfunnet i Rauma. Hver gang farenivået for fjellpartiet Veslemannen blir hevet til rødt, evakueres elleve beboere under fjellet og Raumabanen stenges. Selskapet Green Cargo kommer nå til å legge ned godstransporten på Raumabanen i desember, på grunn av store økonomiske tap hver gang togsporene stenges. – Vi har forståelse for det. Det er ikke kjekt for oss å høre, men vår oppgave er å holde rede på fjellet og varsle i tide. Vi skal betjene samfunnet så godt som mulig. Vi er alltid åpen for å snakke med alle parter, for å finne gode og praktiske løsninger, sier Blikra.