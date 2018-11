– Vi hadde ikke forventet hjelp

– Surt at vi ikke rykker opp i dag, men det ble vel som forventet. Jeg hadde ikke forventet at vi skulle få hjelp fra de andre, sier kaptein Fredrik Carlsen til NRK etter 1-0-seieren borte mot Strømmen i dag. De andre resultatene gjør at AaFK skal ut i kvalik. Les alt om opprykksdramaet her.