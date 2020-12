– Vi er veldig glad for at de snur

– Ordføreren i Surnadal, Margrete Svinvik (Sp) er godt fornøyd at det likevel blir opprettholdt fullt rutetilbud i fergesambandet Kvanne-Rykkjem. Fylkesvegavdelinga i fylket vil kutte kraftig i antall avganger endre avgangstider og ha lengre overfartstid allerede fra nyttår. Det skjedde fordi det er behov for å gjennomføre sikringstiltak på fergekaia på Kvanne. Men nå snur fylkesvegavdelinga. – Vi er utrolig glad for at de har snudd, og de så nok selv at dette ikke var et fornuftig forslag, sier Svinvik.