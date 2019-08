– Vi er skuffet

NVE har godkjent den fremlagte planen for bygging og drift av Haram Vindkraftverk. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya. Ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter (Sp), sier at de er skuffet over vedtaket, men ikke overrasket. – Konsesjonen er gitt på et tidligere tidspunkt, og etter NVE sin vurdering så er det som er søkt om innenfor rammen som det er blitt gitt konsesjon til. Han sier de nå vil anke vedtaket inn for Olje- og energidepartementet. – Vi mener det er uheldig at konsekvensutredningen er ti år gammel og mener det bør gjøres en ny, sier Krogsæter.