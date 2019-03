– Vi er klare til å levere kraft

DaglIg leder i Ringdal Kraftverk, Oddbjørn Brunstad, har håp om at det kommer på plass en utslippsfri ferge mellom Hellesylt og Geiranger i løpet av få år. Tanken er at småkraftverkene i området skal levere kraft til en slik ferge. Brunstad sier at de har alt på plass, men er avhengig av en kunde for å sette i gang. Planen har vært en hydrogendrevet ferge i sambandet, men det kan også bli aktuelt med batteriferge.