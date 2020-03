– Det blir litt unyansert. Jeg skjønner at det blir innført restriksjoner, men det er ikke alle som drar på hytta som er uansvarlige og gir blaffen, kanskje tvert imot, sier læren fra Ålesund.

Rett i karantene

Ragnhild Aasen Kjerstad var på Gran Canaria og kom til Norge onsdag.

Alt da fikk hun beskjed av sin arbeidsgiver, Fagerlia videregående skole, at hun ikke var ønsket på jobb.

Mannen til Ragnhild jobber med akuttberedskap på ambulansehelikopter, og i kjelleren bor deres sønn, svigerdatter og et lite barnebarn.

Sønnen og svigerdatteren er sykepleierstudenter og går nå vakter på sykehuset i Ålesund, og planen var at Ragnhild og mannen skulle hjelpe til med å passe barnebarnet.

– Men så fikk jeg beskjed av dem at de helst ikke vil ha meg hjemme. De vil ikke bli smittet, så da dro jeg hjem og pakket mens mannen min var på jobb, og dro rett på hytta, forteller hun.

Hytta ligger i Hellesylt kommune i Stranda, og er ikke i et hyttefelt. Hun understreker at hun ikke har symptomer på sykdom.

Ragnild Aasen Kjerstad på Gran Canaria. Foto: Privat

Vet ikke hva hun skal gjøre

Søndag varslet regjeringen at de vil vedta en ny forskrift som kan forby folk å være på hytta i en annen kommune enn der de bor. Det betyr at folk kan tvinges hjem med loven i hånd dersom det blir nødvendig.

Grunnen til at de vil ha hjem hyttefolket, er at helsevesenet i de små hyttekommunene ikke er rigget for så mye folk i denne situasjonen.

Ragnhild Aasen Kjerstad var på Gran Canaria sammen med en annen svigerdatter som jobber på St. Olavs hospital i Trondheim.

Hun og mannen kom til også til hytta i Hellesylt i helga, for de tenkte at de tre kunne være der i karantene sammen, men så fikk paret fra Trondheim melding fra kommunelegen om at de måtte dra hjem.

– Jeg vet ikke helt hva jeg nå skal gjøre. Skal jeg dra hjem og risikere å smitte de andre dersom jeg er sjuk? sier Ragnhild Aasen Kjerstad.

Hun understreker at hun har bilveg helt fram til hytta, som ikke ligger i et hyttefelt, og det er ikke løyper i nærheten. Hun har 40 minutter å kjøre til nærmeste sjukehus, i Volda.

– Jeg forstår også at de må ha restriksjoner, men jeg syntes det er viktig å få frem at det ikke nødvendigvis er så svart-hvitt som det kan se ut som. Det kan hende flere av dem som reiste på hyttene sine var i samme situasjon som meg.

Ser at det kan være unntak

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), ser dilemmaet Ragnhild Aasen Kjerstad er i. Han sier at i slike tilfeller, der folk står i fare for å sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill om de bor hjemme, så kan de ta kontakt med kommunen for å forklare situasjonen.

Jan Ove Tryggestad, ordfører i Stranda (Sp). Kommunen har 4600 innbyggere og rundt 800 hytter og fritidsboliger. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Det er klart det kan bli belastende for oss å få mange slike telefoner, men det må vi heller bare ta. De må i alle fall prøve å få kontakt med oss, og i dette tilfellet som du beskriver her, så ser jeg at det kan være mulig å gjøre unntak for regelen om at folk må forlate hyttene, sier han.

Tryggestad er selv i karantene, og sier det er viktig at folk som er på karantene på hyttene sine, ikke bryter karantenereglene og setter lokalsamfunnet i fare.

– Jeg føler meg friskere enn på lenge, men det er viktig at vi alle nå bidrar til å holde reglene for å hindre at smitten sprer seg unødvendig.