– Vi er beredt, om det skulle komme

Til tross for at Folkehelseinstituttet tar høyde for at det nye Coronaviruset kan komme til Norge, ser de liten grunn til at nordmenn skal være bekymret. – Det er ingen grunn til at nordmenn som oppholder seg i Norge, og ikke drar til områdene der smitten er pågående, skal være bekymret, mener Folkehelseinstituttet. De sier samtidig at de er forberedt på å håndtere eventuelle tilfeller som kommer.