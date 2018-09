– Vi bør sondere med Solberg

– Vi står framfor veldig vanskelege og krevjande val dei neste vekene, seier Møre og Romsdal KrF sin stortingsrepresentant Steinar Reiten til NRK. Men om Reiten blir tvinga til å velje kjem han til å anbefale at partiet går i forhandlingar med Erna Solberg si regjering om deltaking der. Det skapte mange reaksjonar, positive som negative, då partileiar Knut Arild Hareide i går tilrådde at KrF ser på moglegheita for ei regjering med Ap og Sp. På Vestlandet seier fleire leiande tillitsvalde at dei heller ønskjer ei blå regjering.