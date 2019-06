– Vestlandsfylka må samordne seg

Fylkesordførar Jon Aasen (Ap) vil utsette behandlinga av AutoPass-ordninga for fylkesvegferjene. Forslaget frå vegdirektoratet har møtt sterk motstand og fylkesutvalet gjekk inn for ei eiga ordning med passasjerbetaling, og der dagens satsar og rabattar blir som i dag. Det er betre at Vestlandsrådet får saka først slik at vestlandsfylka kan bli samde om ei felles ordning, seier Aasen. Også fylkestinget i Hordaland har utsett saka. Vestlandsrådet skal ha møte førstkomande fredag.