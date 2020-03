– Vent med å levere avfall

ÅRIM ber vanlige folk om å vente med å levere avfall til miljøstasjonene. – Med redusert besøk kan vi oppretthalde et minimumstilbud for de som virkelig må levere avfall. For å kunne få dette til må folk flest vente med å levere avfall, sier daglig leder Øystein Solevåg. Han understreker at mange i næringslivet er avhengig av å kunne levere avfall slik at det ikke stopper opp. Dersom for mange kommer med avfall samtidig blir risikoen for smittespredning for stor til at de kan holde miljøstasjonen åpen.