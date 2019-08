– Venstre blir gjort til syndebukk

Ordfører i Vanylven, Lena Landsverk Sande fra Venstre, mener det for lokalpolitikerne er viktigere å få til gode lokale veisamband, som Rovdefjorsambandet, enn å redusere bompenger, slik FrP ønsker. – Jeg opplever at Venstre blir gjort til syndebukk i en sak som ikke er vår sak i det tatt, sier hun. – Frp har sagt at det blir Venstre sitt ansvar å løse denne saka og det mener jeg er feil. Alle parti i Vanylven kommune ønsker seg Rovdefjordsambandet. Skal vi få til lokale samband, så skjønner vi alle at vi må være med på spleiselaget, sier hun. Landsstyremedlem og fylkesleder i Frp Frank Sve, avviser at Venstre gjøres til syndebukk av Frp, og vil ha dem med på bompengekutt. Venstre sin stortingsgruppe sa i ettermiddag nei til bompenge-skissa som ligger på bordet. Venstre sin stortingsgruppe har diskutert bompenge-saka i flere timer i dag.