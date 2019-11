– Veksten burde vore større

– Regionen rundt Atlanterhavsveien har eit mykje større potensial for reiseliv enn det som er i dag, seier administrerande direktør i FjordNorge, Kristian B.Jørgensen. Området her har nemleg hatt ein svakare vekst enn resten av fylket og resten av Vestlandet. Jørgensen meiner at det ikkje treng å vere slik.