– Var behov for å kutte

– Det var behov for å kutte i budsjettet da fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde vedtak i desember i fjor, sa fylkesordfører Tove Lise Torve da hun holdt sin tale til fylkestinget mandagsformiddag. Regnskapet som ble lagt frem etter nyttår viste at fylkeskommunen gikk med et solid overskudd i 2019, og det førte til krav om reversering av kuttvedtakene. Fylkeskommunedirektøren har gitt en god forklaring, mener Torve, men overskuddet var en stor overraskelse. – Jeg kan ikke svare på om reduksjonen i linjetilbudet hadde vært den samme, dersom fylkestinget hadde visst at driftsresultatet var over 300 millioner, men det jeg er sikker på er at et sterkt resultat et år ikke friskmelder fylkeskommunen sin økonomi, sier Torve.