– Var avhengig av han

Endå ei kvinne forklarer seg i retten i dag om at den tidlegare legen skal ha utnytta henne seksuelt. Ho hevdar at han kyssa og klemte henne på legekontoret, og gjentekne gongar ba om at dei skulle bli vener på Facebook. Han skal ha invitert henne på tur, og forgripe seg mot henne gjentekne gongar. Kvinna fortalte at ho sto i ei opprivande barnefordelingssak og var avhengig av at han kunne vitne for henne i retten.