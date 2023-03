– Vanskeleg å ta strategiske val

Eldreomsorga i kommunane er så skvisa at det er vanskeleg å ta strategiske val som er viktige for framtida. Det går fram av ein rapport som Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund har laga i samarbeid med fjorten kommunar i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. – Den slår fast at helse- og omsorgstenesta i kommunane treng hjelp både frå innbyggarane og staten, seier Geir Sylte, administrerande direktør i Helseinnovasjonssenteret.