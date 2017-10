– Vanskeleg å oppretthalde farta

Under pressekonferansen fredag klokka 21.00 sa sjefgeolog Lars Harald Blikra at det er vanskeleg å oppretthalde farta som fjellmassane bevega seg med tidlegare i dag. Geologane opprettheld likevel det raude farenivået. Blikra seier at NVE ikkje har lukkast å utløyse raset. På grunn av synkande temperaturar vurderer no NVE kor lenge dei klarer å halde oppe den kunstige vasstilføringa.