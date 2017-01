– Uvanlig markering

– Det er ikke nødvendigvis et brudd med egen politikk når ledelsen i Arbeiderpartiet vil reversere tvangssammenslåing av kommuner, sier valgforsker og professor i statsvitenskap, Anders Todal Jenssen. I går gjorde ledelsen i Ap det klart de vil oppheve tvangsvedtak dersom partiet kommer i regjering, og dersom kommunene ønsker en slik opphevelse. Men Todal Jenssen mener det er uvanlig at en opposisjonsleder på en slik måte markerer at en vil reversere regjeringens politikk.