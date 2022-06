– Utidig av fylkesleiaren

Stortingsrepresentant Jenny Klinge reagerer kraftig på kritikken frå fylkesleiar i Senterpartiet, Marit Krogsæter.

Krogsæter gjekk i går på talarstolen i fylkestinget for å beklage på vegner av senterpartigruppa, og sa at Klinge snakka ned enkelte gruppe menneske i ein kronikk om kjønn i VG.

– Eg blir tillagt haldningar som eg ikkje har. Eg har heile tida vore tydeleg på at ein kan vere tolerant og ha respekt for dei som føler seg som eit anna kjønn enn slik dei er fødde, samtidig som ein held fast på at det finst berre to kjønn, og at berre kvinnfolk kan føde ungar. Eg synest det er utidig av fylkesleiaren å gå ut å unnskylde for haldningar som eg ikkje har, seier Klinge til NRK.