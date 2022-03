– Utgifter som kan unngås blir ikke kompensert

Kommunalminister Bjørn Arild Gram gjentar at søknadene om kompensasjon for kostnader i forbindelse med en kommunedeling skal basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessene.

Stortingsrepresentant Andre Skjelstad (V) har stilt et skriftlig spørsmål med utgangspunkt i Ålesund og Haram og vil vite hvilke kostnader som ikke blir dekket.

Gram svarer at utgifter som kan unngås, ikke blir kompensert. Der det er grunnlag for gjenbruk og samarbeid om IKT-løsninger, vil dette bli lagt til grunn i vurderingen av kompensasjonen.