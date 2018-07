– Utelukkande positivt oppkjøp

Økonomiprofessor ved Handelshøgskulen i Bergen, Ola Grytten, var ein av dei som uttrykte bekymring då Rolls-Royce i januar sa at dei ville selje den maritime delen av verksemda. I dag seier han at oppkjøpet frå Kongsberg Gruppen nesten utelukkande er positivt. – Alt tyder på at dette er ei langsiktig satsing. Dette er ikkje berre ein redningspakke, seier Grytten. Han seier at Kongsberg Gruppen er dyktige og profesjonelle eigarar.